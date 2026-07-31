Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Gelecek Partisi'nin fesih kararının ardından Yeni Yol çatısı altındaki partilerle bir süredir yürüttükleri ittifak ve iş birliği çalışmalarına ilişkin, "Biz bir süreç yürütüyoruz. Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmeler belli bir düzeye gelmiş vaziyettedir. Diğer siyasi partilerin de buna katılım sağlayacağını tahmin ediyoruz. Daha önce Sayın Davutoğlu'yla çeşitli konularda özellikle de ilhak konusunda görüşmeler yapıldı fakat bir müddet sonra bu gerçekleşmedi. Tabii onların da hassas olduğu bazı konular var. Her ne kadar bu gerçekleşmemiş olsa da şimdi mevcut olan Gelecek Partisi'nin de bizimle birlikte hareket edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi’ni feshetme kararı aldığını açıklamasının ardından, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu, 20 milletvekiliyle grup kuran Yeni Yol Partisi gündeme geldi. Yeniden Refah Partisi, söz konusu partilerle bir süredir ittifak ve iş birliği çalışmaları yürütüyor.

TBMM İçtüzüğü'ne göre siyasi partilerin grup kurabilmesi için gerekli vekil sayısı 20. Fesih kararı alınan Gelecek Partisi’nin milletvekilleri, Yeni Yol Grubu çatısı altında devam edeceklerini bildirdi.

Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Ahmet Davutoğlu’nun partisini fesih kararı ile ittifak ve "iş birliği" çalışmalarında gelinen duruma ilişkin ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

Doğan Bekin, Ahmet Davutoğlu’nun "partili siyaseti bıraktığı”ve partisini fesih kararı aldığı" açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Davutoğlu'nu takdir etmek gerekir. Çok erdemli bir hareketle partisini feshetti. Bugünkü gelinen noktada artık demokrasinin Türkiye'de büyük zorlukla işlediğini görmemiz lazım. İktidar partisinin muhalefeti tanınmamazlıktan gelmesi, baskı uygulaması, milletvekili transferlerine yönelmesi, belediye başkanlarını transfer etmesi, baskıcı tutum uygulaması ve kayyım atama yoluna gitmesi gerçekten demokrasiyi Türkiye'de mefluç bir duruma getirmiş vaziyettedir. Tek parti iktidarının bütün özelliklerini taşıyan bu anlayış Türkiye'yi büyük zorluklara doğru taşımaktadır."

"YURT DIŞINDA BİZE İKTİDARIN BASKICI TUTUMLARINI SORUYORLAR"

Dış politika uzmanı olduğunu söyleyen Doğan Bekin, "Sürekli yurt dışındayım ve bizlere onların ilk yönelttikleri sorular, Türkiye'deki parlamenter sistemin aksaklıkları olmaktadır. İktidarın baskıcı tutumlarını dile getirmekte ve bu konularda sorular yönetmektedir. Ülkemiz adına gerçekten çok büyük kaygı ve üzüntü duyuyoruz. Artık yeniden bütün partilerin bir araya gelerek bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sistemi hayata geçirmeleri gerektiğini vurgulamak istiyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için bütün siyasi partilerin bir araya gelerek bir çözüm ortaya koymalarının artık kaçınılmaz ve gerekirse de referanduma gidilmesinin artık şart olduğunu vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

Gelecek Partisi’nin fesih kararının ardından ittifak çalışmalarının nasıl ilerleyeceği, partilerin birleşip birleşmeyeceği yönündeki soruya Bekin, şu yanıtı verdi:

"Zaten biz bir süreç yürütüyoruz. Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmeler belli bir düzeye gelmiş vaziyettedir. Diğer siyasi partilerin de buna katılım sağlayacağını tahmin ediyoruz.

Gelecek Partisi'nin dört milletvekili var. Onlar da sosyal medyadan deklarasyon yayınladılar ve şu anda Yeni Yol grubunda siyasete devam edeceklerini ifade ettiler. Elbetteki yakın dönemde nasıl nasıl bir şekillenme olacağını şimdiden tahmin yürütmek mümkün değildir. Fakat bu konuda da gerekli hassasiyetin gösterileceğini ve yeni güçlü bir oluşumun ortaya çıkacağını tahmin ediyorum çünkü bütün bu siyasi partilerde çok büyük bir istek var bu konuda."

YENİ YOL GRUBUNA DESTEK VERECEKLER Mİ?

Bekin, Yeni Yol Grubu’nun düşmemesi için destek verip vermeyecekleri konusundaki soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu bizim gündemimize gelir ise bunu parti MKYK'sında ve parti Başkanlık Divanı’nda görüşüp ona göre karar veririz. Bu tek başımıza vereceğimiz bir karar değildir. Genel Başkanımızın MKYK'yı toplayarak bu konuda istişareler yapmak suretiyle bir karar vermesi söz konusu olacaktır."

"DAVUTOĞLU İLE İLHAK KONUSUNDA GÖRÜŞMELER YAPILDI FAKAT GERÇEKLEŞMEDİ”

"Saadet Partisi ile birleşme" konusunda gelinen aşamaya ilişkin soruya Bekin, "Görüşmeler çok güzel bir düzlemde devam ediyor. İnşallah yakın bir gelecekte bu konuyla ilgili çok somut adımlar atılacağını şimdiden ifade etmek isterim" yanıtını verdi.

Ahmet Davutoğlu ile görüşüp görüşmediklerini ilişkin bir soru üzerine de Doğan Bekin, "Daha önce Sayın Davutoğlu'yla çeşitli konularda özellikle de ilhak konusunda görüşmeler yapıldı fakat bir müddet sonra bu gerçekleşmedi. Tabii onların da hassas olduğu bazı konular var. Her ne kadar bu gerçekleşmemiş olsa da şimdi mevcut olan Gelecek Partisi'nin de bizimle birlikte hareket edeceğini umuyoruz" ifadesini kullandı.