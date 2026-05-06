Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) başkanlık koltuğu el değiştirdi. YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin ocakta dolması nedeniyle, Yargıtay ve Danıştay'da seçim süreci başlatılmış, Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine 3 kişi belirlenmişti.

Yargıtay'da 26 Mart'ta yapılan seçimde 169 oy alan Mehmet Arı, 7 Nisan'da yapılan seçimde ise 180 oyla İhsan Kamil Akçadırcı YSK üyeliğine seçilmişti.

Yargıtay Genel Kurulunca bugün yapılan seçimde ise Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Nurullah Bodur, 169 oy alarak YSK'nin yeni üyesi olmuştu.

Yargıtay kontenjanından 3 kişinin de belirlenmesiyle gözler başkanlık seçimine çevrilmişti.

SERDAR MUTTA KİMDİR?

Yargıtay Üyesi İbrahim Mutta, 1 Ocak 1974 tarihinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ortaöğrenimini Kırıkhan Lisesinde tamamlayan Mutta, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, askerlik hizmetini ise İzmir Konak’ta Askeri Hakim olarak yerine getirmiştir.

Mesleki kariyerine İstanbul Beyoğlu hakim adayı olarak adım atan Mutta; Hüyük, Uzundere ve Türkoğlu ilçelerinde hakimlik görevlerini yürütmüştür. Devam eden süreçte Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı bünyesinde Personel Daire Başkanlığı ile İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, ayrıca HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği mevkilerinde hizmet vermiştir. 16 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiş olup, bu görevini Yargıtay 12. Hukuk Dairesi bünyesinde sürdürüyordu.

Akademik çalışmalarına da devam eden Mutta, 7 Mart 2001 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında “İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 5 Haziran 2021 tarihinde ise Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında “Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol” konulu çalışmasıyla doktora eğitimini tamamlamıştır. Kazancı Yayınları tarafından yayımlanmış "İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi" isimli bir eseri bulunan ve İngilizce bilen İbrahim Mutta, evli ve dört çocuk babasıdır.