Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, Antalya Uluslararası Seçim Forumu'nda elektronik oylama sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ELEKTRONİK OY İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

YSK tarafından ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen ve 23 ülkeden 75'in üzerinde temsilcinin katıldığı forumda konuşan Mutta, teknolojinin seçim sistemlerinde kaçınılmaz hale geldiğini ancak insan unsurunun önemini koruduğunu ifade etti.

Dünyada farklı elektronik oylama yöntemlerinin uygulandığını belirten Mutta, bazı ülkelerde tamamen elektronik sistemlerin ve e-posta yoluyla oy kullanma yöntemlerinin bulunduğunu, bazı ülkelerde ise e-Devlet benzeri sistemler üzerinden elektronik imza veya şifreyle oy kullanılabildiğini söyledi. Mutta, Rusya'yı bu uygulamalara örnek gösterdi.

YURT DIŞINDA ELEKTRONİK OY YASAL OLARAK MÜMKÜN

Türkiye'de elektronik oy kullanımına ilişkin yasal çerçeveye değinen Mutta, yurt içinde elektronik oy kullanımına mevcut mevzuatın izin vermediğini, yurt dışındaki seçmenler için ise yasal engel bulunmadığını ancak sistemin henüz hayata geçirilmediğini belirtti.

Konuya temkinli yaklaştıklarını ifade eden Mutta, “Bu anlamda 10 düşünüp bir adım atma niyetindeyiz. Çünkü önemli olan seçmenlerimizin sandığa olan güveni. Bu güveni sarsmadan nasıl yapılabilir? Beyin fırtınaları, konferanslar şeklinde bu hususu olgunlaştırmaya çalışıyoruz” dedi. Mutta, elektronik oylamaya geçilmesi konusunda henüz alınmış bir karar olmadığını ve çalışmaların düşünce aşamasında sürdüğünü kaydetti.

YURT DIŞINDA KATILIMI ARTIRMAK HEDEFLENİYOR

Türk seçmeninin seçimlere katılım oranının yüksek olduğuna dikkat çeken Mutta, Türkiye'de katılımın genellikle yüzde 80-85'in üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Son cumhurbaşkanlığı seçiminde yurt dışındaki seçmenlerin katılım oranının yüzde 53'ün üzerine çıktığını aktaran Mutta, elektronik oylamanın özellikle yurt dışındaki katılımı daha da artırmak için değerlendirilebileceğini söyledi.

Elektronik oy sisteminin yalnızca kullanım kolaylığı açısından ele alınmaması gerektiğini vurgulayan Mutta, dijital veri güvenliğinin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Mutta, elektronik oylama konusunda değerlendirmelerin sürdüğünü ancak uygulamaya geçilmesine yönelik kesinleşmiş bir karar bulunmadığını yineledi.