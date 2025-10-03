Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, 39. Olağan İl Kongresi'nin tarih ve yeri belli oldu.

Yapılan açıklamada olağan kongrenin 19 Ekim 2025 Pazar günü, Bayrampaşa'da bulunan İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirileceği bildirdi.

Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongre aynı gün saat 13.00’te yeter sayısı aranmadan devam edecek.

YSK KARARINI AÇIKLADI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan başvuru üzerine, partinin 39. Olağan İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin kararını açıkladı.

Kurulun 03 Ekim 2025 tarihli ve 2025/350 sayılı kısa kararında, CHP’nin kongreye dair başvurusunda yer alan ayrıntılar tek tek sıralandı.

YSK, bu kongreye ilişkin iş ve işlemlerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 10 ve 21. maddeleri ile 14 Ekim 2014 tarih ve 2014/4090 sayılı ilke kararı uyarınca Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmesine hükmetti.