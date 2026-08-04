Gazeteci Fatih Altaylı’nın Youtube programına konuk olan YENİ Parti lideri Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu’ndaki (YSK) AKP ile butlan yönetimi ittifakını ilk kez anlattı.

Meclis’te grubu bulunan partilerin YSK’da temsilci bulundurma hakkını hatırlatan Özel, konuda YSK’ya başvuru yaptıklarını, sadece iki partinin karşı çıktığını açıkladı.

Özel, Murat Karayalçın (solda) ve Önder Sav (sağda) ile önceki gün Mamak’ta Cemevi temel atma törenine katıldı.

BUTLAN ENGELİ

Özel, “AKP ve CHP, bizim YSK’ya üye vermemize karşı çıktı. MHP, DEM ve diğer partiler bizi destekledi” ifadelerini kullandı. Özel, konuya ilişkin şunları söyledi: “YSK’da en yüksek oy alan 4 parti gözlemci bulundurabildiği gibi, Meclis’te grubu bulunan partiler de bulundurabiliyor. Biz grup kurarak bu hakkı elde ettik. CHP’nin çok liyakatli ve 15 yıldır görev yapmış, Hadimi Beyi hemen azletmişlerdi. Biz kendisini yeniden görevlendirdik oraya. Gittiğinde AK Parti karşı çıkıyor. AK Parti ile CHP karşı çıkıyor. Muhalefetin bir temsilci getirmesine DEM ve MHP birlikte destek verirken, AK Parti ile CHP neden karşı çıkıyor?”

Kemal Kılıçdaroğlu

Bilsem siyasete girmezdim

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kendisine yapılan teklifi ilk kez anlattı:

“Bir aracı arkadaş geldi dedi ki, ‘Kemal Bey şu teklife yakın: Sen burada dur, o Genel Başkan olsun. Günü gelince seçimlerde Kemal Bey milletvekili olsun, sonra da Meclis Başkanı olur.”

Özel, “Bugün bana ihtiyaç var ama bu kadar kötüsüyle karşılaşacağımı bilseydim siyasete girmezdim. Bir yandan iyi ki de girmişiz siyasete, iyi ki de görmüşüz... En azından karpuzu kurtardık, düşürüp kırmadan menzile varırsak çok iyi” ifadelerini kullandı.

CHP yağmalanmamalı

Fatih Altaylı’nın “Partiniz çok mu Ekrem İmamoğlu endeksli gidiyor?” sorusuna yanıt veren Özel, YENİ Parti’nin şahısların değil milletin partisi olduğunun altını çizdi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile olan birliktelik mesajını vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı: “YENİ Parti yeni bir parti. Eskisi yok, kıdemlisi yok, sahibi yok. Sahibi millet. Parti ne kadar Özgür Özel’inse o kadar Ekrem İmamoğlu’nun, o kadar Mansur Yavaş’ın. Şu anda yerel yöneticiler açısından Ekrem Bey de Mansur Bey de partimizin üyesi değiller ama biri çıkıp da ‘Ben Özgür Özel’e ve yeni partiye karşıyım’ demiyorsa bizimle birliktir. Biz meseleye böyle bakıyoruz.”