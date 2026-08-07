Yüksek Seçim Kurulu (YSK) YENİ Parti hakkında kararını verdi. Mutlak butlan kararının ardından mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı eski CHP YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu YENİ Parti temsilcisi oldu.

T24'ün aktardığına göre, YSK, Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun göreve gelmesini kabul etti. 15 yıl CHP temsilciliği yapan ve butlan sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Yakupoğlu, YENİ Parti temsilcisi olarak YSK'ya geri döndü.

YENİ Parti'nin başvurusunu değerlendiren YSK, TBMM'de ana muhalefet partisi konumunda bulunan Yeni Parti'nin varlığının yok sayılamayacağı değerlendirmesini yaptı.

AKP VE CHP'DEN İLK İŞ BİRLİĞİ

YENİ Parti lideri Özel, partisinin YSK'da temsilci bulundurmasına AKP ve CHP'nin karşı çıktığını duyurmuştu. Özel konuya ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçen gün şöyle bir şey yaşadık. Bunu da söyleyeyim, ilk kez burada söyleyeceğim. Yüksek Seçim Kurulu'nda en yüksek oyu alan dört parti gözlemci bulundurabildiği gibi mecliste grubu bulunan partiler de bulundurabiliyor kanunda. Biz grup kurarak bu hakkı elde ettik.

CHP'nin çok liyakatli ve yıllardır, 15 yıldır görev yapmış, Hadimi Bey'i hemen azletmişlerdi oradan. Biz kendisini yeniden görevlendirdik oraya. Bu iyi bir şey. Gittiğinde AK Parti karşı çıkıyor. Diyor ki "Yok, gelemez" diyor, "olmaz" falan filan işte.

AK Parti'nin karşı çıkmasına karşı bizim orada, Yüksek Seçim Kurulu'nda görevli bulundurabileceğimizi DEM Parti savunuyor, MHP savunuyor, bütün partiler savunuyor. AK Parti'yle CHP karşı çıkıyor."