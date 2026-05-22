Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nin iptal edilmesi istemiyle başvuru yapıldığı öğrenildi. Başvurunun, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verilen mahkeme kararının ardından gerçekleştirildiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre bir CHP üyesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38’inci Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” nedeniyle hükümsüz sayılması ve kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptal edilmesine ilişkin kararını gerekçe göstererek YSK’ya müracaat etti. Başvuru dilekçesinde, söz konusu kurultayın ardından gerçekleştirilen 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nin de hukuki açıdan geçersiz hale geldiği iddia edilerek seçimlerin iptal edilmesi talep edildi. YSK’nın yarın gerçekleştireceği gündem toplantısında söz konusu başvuruyu değerlendirmesi bekleniyor. Konuya ilişkin kuruldan çıkacak karar merakla takip ediliyor.

