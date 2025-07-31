Geçtiğimiz günlerde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde barınan köpekler kayıplara karıştı. Üniversite öğrencilerinin beslediği köpekler kampüse gelen araçla toplandı. Öğrenciler, köpeklerin nereye gideceğini öğrenmek istese de başarılı olamadı.
ÖĞRENCİLERE SALDIRDILAR
Ulaştığımız öğrenciler, köpekleri toplayan kişilerden bilgi almak istediğinde ise hakarete uğradıklarını söyledi. Aracın arkasından koşan öğrenciler ezilmekten son anda kurtuldu.
ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNİN HABERİ YOK
Olayın ardından durum üniversite yetkililerine bildirildi ancak üniversite yönetiminin de olaydan haberdar olmadığı bildirildi.
BELEDİYE DE SORUMLULUK ALMADI
Arnavutköy Belediyesi ise konuyla ilgili bilgi paylaşmadı. Öğrencilerin iletişime geçtiği belediye yetkilileri kayıp 4 köpeğin belediye birimlerinde yer almadığını söyledi.