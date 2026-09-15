Olay, Fethiye’nin Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir dışında bulunan anne, ilçeye döndükten sonra eşi ve çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Haber alamayınca polis ekiplerinden yardım istedi.

Anneyle birlikte iş yerine giden ekipler, baba E.G. (37) ile aynı baş harflerini taşıyan 10 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğu H.G’nin cansız bedenlerini buldu. Bunun üzerine adrese sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

İlk bilgilere göre, eşiyle ayrılık aşamasında olduğu ileri sürülen babanın, iki çocuğunun ölümüne neden olduktan sonra yaşamına son vermiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak bu iddia henüz kesinleşmiş değil.

Baba ve çocukların cenazeleri, iş yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayın nasıl gerçekleştiği, yapılacak incelemeler ve yürütülen soruşturma sonucunda açıklığa kavuşacak.