Brezilyalı yıldız Neymar, yıllar sonra döndüğü Santos'ta kendini buluyor.
Neymar, Santos'un deplasmanda Inter Limeira'ya karşı oynadığı maçta köşe vuruşundan ağları buldu.
TARAFTARA CEVAP VERDİ
Santos'un 3-0 kazandığı karşılaşmanın gol perdesini Neymar açtı. Dakikalar 27'yi gösterirken sol kanatta köşe vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Brezilyalı yıldızı, ev sahibi ekip taraftarları yuhaladı. Neymar, taraftarlara dönerek kendisini daha yüksek sesle yuhalamalarını istedi.
Neymar, yaptığı hareketin ardından orta açmak yerine kornerden kaleyi denedi ve golünü attı. Brezilyalı yıldız, attığı golün ardından reklam panolarına oturarak kendisini yuhalayan tribünleri izledi.
UGASUAGSDUASGDUAGSUDGA O NEYMAR METEU UM GOL OLÍMPICO! O ADM TÁ COMPLETAMENTE MALUCO! NÃO É POSSÍVEL! KKKKKKKKKKKKKK #Paulistão2025 pic.twitter.com/8S3vby2Npk— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 23, 2025