İstanbul’un Avcılar ilçesinde çalıştığı tekstil atölyesindeki yük asansörünün halatının kopması sonucu 5 metre yükseklikten düşen 17 yaşındaki işçi Mert Çağlı, yaşamını yitirdi. İhmal iddialarının gündeme geldiği olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Feci kaza, dün saat 16.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atölyede ağır yüklerin taşınması ve indirilmesinde kullanılan yük asansörüne binen 17 yaşındaki Mert Çağlı, asansör halatının kopmasıyla birlikte kabinle beraber yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı çakıldı.

Birinci kat seviyesinde çapraz şekilde askıda kalan kabinin içerisinde ağır yaralanan genç işçi için mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen itfaiye ekipleri, sıkıştığı kabinden çıkardıkları Çağlı’yı sağlık görevlilerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bilinci açık halde Küçükçekmece’deki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mert Çağlı, doktorların tüm çabasına rağmen iç kanama nedeniyle kurtarılamadı. Genç işçinin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis ekipleri atölyedeki asansör çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.

AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan Çağlı ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Taziyeye gelen kalabalığın eve sığmaması üzerine yakınları bina önünde cenaze saatini beklemeye başladı. Dört kardeşin en büyüğü olan Mert Çağlı’nın cenazesinin, ikindi namazını müteakip Arnavutköy’de toprağa verileceği öğrenildi.

Yaşanan kazada büyük ihmal olduğunu öne süren amca Hamza Murat Çağlı, "Bu çocuk üç ay önce işe başladı. İş yerinde caraskala mal yüklerken devriliyor. Halatı zaten çok inceymiş. Daha önceden de bu halat kopmuş, bir köpeğin ölümüne sebep olmuş. Şimdi halat kopunca devrilmiş. İtfaiyeler gelmiş çocuğu kurtarmış. Hastaneye gidene kadar çocuğun bilinci açıkmış, yaklaştığı esnada bilincini kaybetmiş ve hastanede hayatını kaybetmiş. Annesi şu an hiç iyi değil. Cenaze işleriyle meşgul olduğumuz için gidemedik ama tabii ki ailesi şikayetçi olacak" ifadelerini kullandı.