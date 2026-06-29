Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi Alasini Sokak'ta Ş.A.'ya ait eve eşya taşımak için kurulan asansör sistemi elektrik hattının üzerine düştü. Kurulum işlemlerini gerçekleştiren nakliye firması çalışanları İbrahim Güneş (30) ve İsmail Aktaş (24) akıma kapılarak yaralandı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan İbrahim Güneş Kemer Devlet Hastanesi'ne, İsmail Aktaş ise Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
İki işçi, hastanelerde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.