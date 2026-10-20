Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde çatı tamiri sırasında kullanılan yük asansörünün halatı koptu. Asansörde bulunan ev sahibi ile iki işçi üçüncü kattan düşerek yaralandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Hakkı Palabaş (70), üç katlı evinin çatısındaki kiremitleri onarmak için işçiler Batıkan Demirci (27) ve Umut Aydın’ı (23) çağırdı. Evin dış cephesindeki yük asansörüyle kiremit taşındığı sırada halat koptu. Asansördeki Palabaş, Demirci ve Aydın üçüncü kattan düştü. HAYATİ TEHLİKESİ VAR Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Umut Aydın’ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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