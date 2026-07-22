Maryland Ulaştırma Otoritesi (MDTA), köprünün yeniden inşasının güvenli, hızlı ve maliyet açısından daha verimli şekilde tamamlanabilmesi için yeni yüklenicilerle çalışılacağını açıkladı. Buna rağmen sahadaki mevcut çalışmaların durmayacağı ve ilk etapta üstlenilen işlerin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.

MALİYET ANLAŞMAZLIĞI PROJEYİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİ

Yetkililere göre mevcut yüklenici Kiewit Infrastructure tarafından sunulan ikinci etap teklifinin maliyeti, eyalet yönetiminin bağımsız hesaplamalarının oldukça üzerinde kaldı. Bunun üzerine Maryland yönetimi, köprünün ana inşaatını tek bir sözleşmeyle yürütmek yerine dört ayrı ihale paketine bölme kararı aldı.

Yeni model kapsamında yıkım çalışmaları, ana köprü açıklığı, kuzey ve güney kara bağlantıları ayrı sözleşmelerle ihale edilecek. Yetkililer bu yöntemin rekabeti artıracağını, daha fazla firmanın projeye katılmasını sağlayacağını ve maliyetlerin kontrol altında tutulmasına yardımcı olacağını ifade ediyor.

HEDEF 2030 YILINDA TAMAMLAMAK

İlk aşamada deniz üzerindeki çalışma platformlarının kurulması ve kalıcı temel kazıklarının çakılması gibi faaliyetler mevcut yüklenici tarafından yıl sonuna kadar sürdürülecek. Bu süreçte yeni ihaleler de kademeli olarak açılacak.

Yaklaşık 5,2 milyar dolar bütçeye ulaşması beklenen yeniden inşa projesinin 2030 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Yeni köprü, daha yüksek geçiş açıklığına ve gemi çarpmalarına karşı güçlendirilmiş koruma sistemlerine sahip olacak. Yetkililer, projede yaşanan yüklenici değişikliğinin inşaatı tamamen durdurmayacağını, aksine maliyetleri düşürerek süreci daha verimli hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor.