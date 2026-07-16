Proje, ABD Ordusu'nun önümüzdeki iki ila üç yıl içinde en az 1 milyon drone satın alma planıyla doğrudan bağlantılı. Pentagon, mevcut sistemlerde her drone için ayrı bir operatör gerektiren yapının büyük bir darboğaz oluşturduğunu, yeni platformun ise bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldıracağını belirtiyor.

TEK KONTEYNERDEN YÜZLERCE DRONE YÖNETİLEBİLECEK

Yeni sistem, uzun süre kullanılmadan bekleyebilen droneları ihtiyaç anında otomatik olarak göreve hazırlayacak. Konteyner içerisinde depolanan insansız hava araçları komut verildiğinde peş peşe havalanacak, görevlerini tamamladıktan sonra aynı platforma geri dönerek yeniden şarj edilip bir sonraki görev için hazırlanacak.

DIU'nun yayımladığı teknik şartnameye göre sistemin depolama, fırlatma, geri alma ve bakım süreçlerinin büyük bölümü insan müdahalesi olmadan gerçekleşecek. Kurulum ve söküm işlemlerinin ise saatler yerine dakikalar içinde tamamlanması amaçlanıyor. Ayrıca platformun gece-gündüz ve zorlu hava koşullarında da görev yapabilmesi isteniyor.

HEM KARA HEM DENİZ PLATFORMUNDA GÖREV YAPACAK

CADDS sistemi belirli bir drone modeli için tasarlanmıyor. Bunun yerine farklı boyut ve özelliklerdeki askeri insansız hava araçlarını aynı konteyner içinde taşıyabilecek açık mimarili bir yapı hedefleniyor. Böylece tek platform üzerinden farklı görevler için farklı drone türleri kullanılabilecek.

Savunma yetkililerine göre bu yaklaşım, ABD'nin son yıllarda hız verdiği düşük maliyetli ve yüksek sayıda drone kullanım stratejisinin önemli parçalarından biri olacak. Konteyner tabanlı sistemlerin özellikle cephe hattına yakın bölgelerde hızla konuşlandırılarak büyük drone sürülerinin kısa sürede göreve gönderilmesine imkan sağlaması bekleniyor.