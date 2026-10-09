Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın uzun süredir devam eden boşanma süreci sona erdi. 8 Ekim 2026 tarihli kararla resmen boşanan çiftin nafaka ve tazminat taleplerine ilişkin karar da gündeme geldi.

Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mahkemenin eski eşinin aylık 250 bin euroluk nafaka talebini reddettiğini duyurdu.

250 BİN EUROLUK NAFAKA TALEBİ REDDEDİLDİ

Mauro Icardi, açıklamasında mahkemenin Wanda Nara'nın kendi ekonomik imkânlarıyla geçimini sağlayabilecek gelir ve mal varlığına sahip olduğu sonucuna vardığını belirtti.

Kararda, Nara'nın evlilik ve çocukların ihtiyaçları nedeniyle kariyerinden fedakârlık yaptığı yönündeki iddiasının kanıtlanamadığı ifade edildi. Mahkeme ayrıca Nara'nın tanınırlığının Icardi ile yaptığı evlilik sayesinde arttığı ve profesyonel faaliyetlerinin evlilik döneminde genişlediği değerlendirmesinde bulundu.

DAVA MASRAFLARININ ÜÇTE İKİSİNİ GERİ ÖDEYECEK

Mahkeme, Wanda Nara'nın talep ettiği telafi edici ödemeyi de kabul etmedi. Karara göre Nara, dava masraflarının üçte ikisini Mauro Icardi'ye geri ödeyecek.

GEÇİCİ NAFAKA TALEBİ DE REDDEDİLMİŞTİ

Wanda Nara'nın nafaka talebi daha önce de reddedilmişti. Hakim Anna Cattaneo, haziran ayında verdiği ara kararda boşanma davası devam ederken talep edilen geçici nafakaya hükmetmemişti.

Icardi, 8 Ekim tarihli kararla evliliğin resmen sona erdiğini duyururken, mahkemenin nafaka ve tazminat taleplerine ilişkin kararını da kamuoyuyla paylaştı.