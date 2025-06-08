Yüzde 46’lık yüksek faize ve baskılanan dövize rağmen fon yatırımcısının TL’ye güveni, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyondan önceki seviyesinin bir hayli altında bulunuyor. TEFAS’taki verilere göre 18 Mart’ta para piyasası fonlarında (PPF) 1.4 trilyon liralık tasarruf bulunuyordu. Kurban Bayramı’ndan önce son verinin girildiği 5 Haziran’da ise 956 milyar liralık varlık, PPF fonlarında değerlendiriliyor. Merkez Bankası’nın faiz artımıyla mevduat ve fonlardaki getiriler yükselmesine rağmen PPF’lerin büyüklüğü yüzde 33.7 (487 milyar lira) geriledi. PPF’lerin toplam fon piyasasındaki payı da 19 Mart’tan önce yüzde 26.4 seviyesindeyken, 5 Haziran’da yüzde 16.5’e geriledi.

HİSSEDE %29 DÜŞÜŞ

Bu dönemde serbest PPF’ler ise 19 Mart sonrasında kayıplarını telafi ederek 190.7 milyar liralık büyüklüğü ulaştı. Bu fonlarda ekonomi politikalarına ve TL’ye güveni derinden sarsan operasyondan önce 183.3 milyar liralık tasarruf değerlendiriliyordu. TL faizde olduğu gibi bir diğer yatırım araçları borsa da bu dönemin kaybedeni oldu. BIST 100 endeksinin 10.813 puandan 9.486 puana gerilediği dönemde hisse fonlarındaki tutar yüzde 22 azalarak 164.6 milyar liradan 127.5 milyar liraya düştü. 2.5 ayda yabancı hisse senetlerine endeksli fonlar yüzde 9.85 büyürken, yerli hisse senetlerindeki küçülme yüzde 29.5’e ulaştı. Yatırımcının ekonomiye olan güvensizliğinin kazananı altın ve döviz oldu. Altındaki rekorların etkisiyle kıymetli maden fonlarının büyüklüğü 2.5 ayda yüzde 21.3 büyüyerek 108 milyar liraya çıkarken, serbest döviz fonları da TL faizin altındaki getiriye rağmen yüzde 27.6’lık artışla yaklaşık 1.6 trilyon liraya ulaştı.

Yatırımcı sayısı geriledi en yüksek kazanç altında

SON yılların en hızlı büyüyen finansal enstrümanı yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısı, 19 Mart’tan sonra geriledi. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre şubatta 5.62 milyona ulaşan yatırımcı sayısı, 5 Haziran’da 5.59 milyon oldu.

Getirilere bakıldığında ise en yüksek kazancı altın yatırımcısı elde etti. Yılbaşından bu yana kıymetli madenlere endeksli fonlar yüzde 37.5 oranında kazandırırken, PPF’ler yüzde 20.4 ile ikinci sırada yer aldı. Hisse fonları ise bu dönemde yatırımcısına yüzde 0.5 oranında kaybettirerek son sırada yer aldı.

Mevduatta dolarizasyon arttı

Mevduattaki TL tasarruflar, fonların aksine, 19 Mart’taki seviyeyi aşmasına rağmen dolarizasyon oranı arttı. 19 Mart’tan önce 13 trilyon lira olan TL tasarruflar, mayıs sonunda 13.5 trilyon liraya ulaştı. Bu dönemde yabancı para mevduatları ise 7.4 trilyon liradan (203.9 milyar dolar), 8.5 trilyon liraya (219.1 milyar dolar) çıktı. Kur Korumalı Mevduat dahil dolarizasyon oranı yüzde 40’dan yüzde 41.2’ye yükseldi.