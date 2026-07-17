Haziranda toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 130 bine yaklaşırken yılın en yüksek aylık satışına ulaşıldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) haziran ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, konut satışları haziranda yıllık bazda yüzde 16 artarak 129 bin 979 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları yüzde 23,1 artarak 43 bin 406 olurken, ikinci el konut satışları ise yüzde 12,5 yükselişle 86 bin 573'e ulaştı.

Haziranda gerçekleşen toplam konut satış adedi yılın ilk yarısının en yüksek aylık verisi olarak kayıtlara geçti. Ayrıca son 4 yılın en yüksek haziran ayı satış adedi de görülmüş oldu.

Öte yandan yılın ilk yarısındaki konut satışı 2025'in aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalışla 699 bin 516'ya geriledi.

Sektör temsilcileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada yılın ilk yarısına ilişkin verileri değerlendirdi.

- "Konuta yönelik talep canlılığını koruyor"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, satış rakamlarına ilişkin, "Haziranda konut satışlarının yılın en yüksek seviyesine ve son 4 yılın en güçlü haziran performansına ulaşması konuta yönelik talebin canlılığını koruduğunu gösteriyor." dedi.

Mayıstaki Kurban Bayramı tatili nedeniyle ertelenen bir kısım satış işlemlerinin hazirana kaymasının da bu güçlü performansta etkili olduğunu dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna rağmen, özellikle ilk el konut satışlarının yüzde 23,1 artarak 43 bin 406 adede ulaşması ve toplam satışlar içindeki payının yüzde 33,4'e yükselmesi, yeni konutlara yönelik talebin güçlenmeye başladığını gösteren önemli bir gelişme. Ancak şunu gözden kaçırmamak gerekiyor ki birinci elde 2020'den bu yana yüzde 33'lü seviyelerdeyiz. 2015-2020 yılları arasında bu oranın yüzde 48'lerde olduğunu hatırlamamız gerekir."

Yılmaz, kredili satışlardaki artışın faizlerde henüz belirgin bir gerileme yaşanmamasına rağmen konut ihtiyacının ve ertelenmiş talebin güçlü olduğunu ortaya koyduğunun altını çizdi.

Ocak-haziran döneminde konut satışlarının düşmesine değinen Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde finansmana erişimin kolaylaşması, konut kredi faizlerinin daha makul seviyelere gerilemesi ve yeni konut arzını destekleyecek politikaların hayata geçirilmesiyle özellikle ilk el konut satışlarındaki canlanmanın daha da güçleneceğine inanıyoruz." diye konuştu.

- "İlk el satışlardaki artış sektör açısından son derece olumlu"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı Mustafa Kemal Şahin de "Haziranda gerçekleşen 129 bin 979 adetlik konut satışı yalnızca 2026 yılının en yüksek aylık satış rakamı olmakla kalmamış, son 4 yılın en güçlü haziran performansını ortaya koymuştur. Bu tablo, konut talebinin canlılığını koruduğunu ve ertelenmiş talebin kademeli olarak piyasaya döndüğünü göstermektedir." dedi.

İlk el konut satışlarındaki artışa işaret eden Şahin, "Özellikle ilk el konut satışlarının yüzde 23,1 artması sektör açısından son derece olumlu gelişmedir. İlk el satışlardaki artış; yeni projelere olan güvenin yeniden tesis edildiğini, üreticilerin satış kabiliyetinin güçlendiğini ve finansman koşullarındaki kısmi iyileşmenin piyasaya olumlu yansıdığını göstermektedir. Bu gelişme, inşaat sektörünün üretim, istihdam ve yan sanayileri açısından da önemli bir destek anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Şahin, ikinci el konut satışlarında görülen yüzde 12,5'lik yükselişin ise piyasadaki hareketliliğin yalnızca yeni projelerle sınırlı olmadığını, mevcut konut stokunun da güçlü şekilde el değiştirdiğini ortaya koyduğunu söyledi.

- "Yüksek faiz ve finansmana erişimdeki zorluklar ilk yarı performansını aşağı çekti"

GAPAS Başkanı Şahin, yılın ilk yarısındaki yüzde 3,1'lik düşüşün sektörün henüz tam anlamıyla kalıcı bir büyüme trendine giremediğini gösterdiğini kaydederek, "Yılın ilk aylarında yüksek faiz oranları ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar, ilk yarı performansını aşağı çeken temel faktörler olmuştur." dedi.

Hazirandaki güçlü performansı piyasadaki normalleşmenin önemli bir göstergesi olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması ve konut üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik adımların devam etmesi, özellikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşları destekleyen yeni kredi modellerinin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu adımlar atıldığı takdirde yılın ikinci yarısında konut piyasasında çok daha güçlü bir hareketlilik görebiliriz."

- "Alternatif finansman modelleri piyasayı canlı tutuyor"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik ise geçen yıl haziranda yaşanan Kurban Bayramı döneminin bu sene mayısa denk geldiğini ve bu nedenle haziranda konut satışlarını çok daha güçlü bir noktaya taşıdığını söyledi.

Haziranda ipotekli konut satışlarının yıllık bazda yüzde 72,1 artarak 25 bin 993 adet olarak gerçekleşmesinin bankacılık kanadındaki hareketliliğin sürdüğünü gösterdiğini aktaran Şişik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak ipotekli satışların toplam içindeki payının yüzde 20 olması asıl lokomotifin halen 'diğer satışlar' olarak adlandırılan alternatif modeller olduğunu hatırlatıyor. Krediye erişimin sınırlandırıldığı bu dönemde, inşaat firmalarımızın kendi bünyelerinde sunduğu vadeli ödeme planları, senetli satışlar ve esnek çözümler piyasayı canlı tutan en büyük güç oldu. Müteahhitlerimizin bu yapıcı ve kolaylaştırıcı duruşu, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için çok değerli bir köprü görevi görüyor. İlk yarıda yüzde 3,1'lik bir azalış söz konusu olsa da eylül itibarıyla özellikle satışların artacağını ve geçen yılla aradaki açığın rahatlıkla kapanacağını düşünüyoruz."

- "Toparlanma olarak görebilmek için önümüzdeki birkaç ayın verileri de izlenmeli"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de haziran verilerinin piyasada dipten dönüş sinyali verdiğini belirterek, "Ancak bunu kalıcı bir toparlanma olarak görebilmek için önümüzdeki birkaç ayın verilerini de izlemek gerekiyor." dedi.

Kredi faizlerinin düşmesi gerektiğine işaret eden Ekiz, "Eğer finansman koşulları iyileşirse, 2026'nın ikinci yarısında çok daha güçlü bir konut piyasası görebiliriz." diye konuştu.

- "Şirketlerin faizsiz taksitlerle konut satışı talep görüyor"

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de konut kredilerinin bir süre önce tekrar yönünü yukarı çevirdiğini belirterek buna rağmen ipotekli satışlarda artış yaşanmasının konuta olan güçlü talebi ortaya koyduğunu söyledi.

Konut alımında ideal faiz oranının en fazla yüzde 1 olması gerektiğini dile getiren Özgün, "Ancak mevcut rakamlar bu seviyenin çok üzerinde. Bu nedenle bazı üreticilerimiz vade farkı olmadan taksitle satış yapmaya başladı. Faizsiz taksitlerle yapılan konut satışları ciddi talep görüyor. Biz de şirket olarak vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için sıfır faizle ve taksitle konut satışına başladık." diye konuştu.

- "Uygun fiyatlı ve doğru lokasyondaki projelere ilgi sürüyor"

Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş ise hazirandaki güçlü rakamların talebin tamamen ortadan kalkmadığını, uygun fiyatlı, doğru lokasyondaki ve güven veren projelere ilginin sürdüğünü gösterdiğini söyledi.

Güneş, "Özellikle ilk el konut satışlarının yüzde 23,1 artması markalı projelerin yeniden ivme kazanmaya başladığına işaret ediyor. Bununla birlikte satışların ilk yarıda yüzde 3,1 gerilemesi sektörün hala finansmana erişim sorunundan etkilendiğini ortaya koyuyor. Konut ihtiyacı güçlü şekilde devam ediyor ancak bu talebin daha kalıcı bir canlanmaya dönüşebilmesi için krediye erişimin kolaylaşması, faizlerin daha öngörülebilir seviyelere gelmesi ve yeni konut üretimini destekleyecek politikaların sürdürülmesi büyük önem taşıyor." açıklamasında bulundu.