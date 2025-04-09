Faiz oranlarındaki artışa rağmen, konut kredilerinde en düşük oran yüzde 2,59 olarak devam ediyor. 28 Mart ile biten haftada konut kredisi hacmi 4,4 milyar TL artarak son 13 haftanın en hızlı yükselişini gösterdi. 9 Nisan 2025 itibarıyla, en düşük konut kredisi oranları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Katılım’da devam ediyor.

Son zamanlarda faiz oranları artmasına rağmen, konut kredilerinde en düşük oran hala yüzde 2,59 seviyesinde devam ediyor. Bu oran, 28 Mart'ta sona eren haftada dikkat çeken bir şekilde konut kredisi hacminin 4 milyar 425 milyon TL artmasına neden oldu. Bu artış, son 13 haftanın en hızlı yükselişine işaret ederken, konut kredisi piyasasında hareketlilik de sürmektedir.

KONUT KREDİSİ HACMİNDEKİ YÜKSELİŞ

BDDK tarafından açıklanan verilere göre, 28 Mart'ta sona eren haftada konut kredisi hacmi 548 milyar 123 milyon TL'ye yükseldi. Bir önceki haftaya bakıldığında bu rakam 543 milyar 698 milyon TL seviyesindeydi. Yani, bir haftalık süre zarfında konut kredisi hacmi 4 milyar 425 milyon TL arttı.

Bu yükseliş, son 13 haftanın en hızlı artışı olarak kaydedildi. Konut kredisi piyasasındaki bu artış, piyasa oyuncuları ve tüketiciler için önemli bir gösterge olmaktadır.

9 NİSAN 2025 İTİBARIYLA EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ ORANLARI

9 Nisan 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan konut kredisi oranlarında genel olarak bir artış yaşanmış olsa da, kamu bankaları faiz oranlarını sabit tutmaya devam etti. Bu sayede, kamu bankaları arasında en düşük konut kredisi oranı yüzde 2,59 olarak kalmaya devam etti.

KAMU BANKALARI:

Ziraat Bankası: %2,59

Halkbank: %2,59

KATILIM BANKALARI:

Vakıf Katılım: %2,69 (Kâr payı oranı)

Kuveyt Türk: %2,85 (Kâr payı oranı)

DİĞER BANKALAR

QNB: %2,84

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ ÖDEMESİ

Eğer 1 milyon TL tutarında bir konut kredisi almayı planlıyorsanız ve kredinizi 120 ay (10 yıl) vade ile geri ödemeyi düşünüyorsanız, 9 Nisan 2025 itibarıyla en düşük faiz oranı olan %2,59 ile yapacağınız geri ödeme şu şekilde olacaktır:

Kredi Tutarı: 1 milyon TL

Vade Süresi: 120 ay (10 yıl)

Faiz Oranı: %2,59

Aylık Taksit: 27 bin 162 TL

TOPLAM GERİ ÖDEME 3 MİLYON 286 BİN 124 TL

Konut kredisi almayı planlayanlar için faiz oranları ve geri ödeme planları önemli bir rol oynamaktadır. Bu verilere göre, faiz oranlarında artış olsa da, en uygun konut kredisi seçenekleri hala kamu bankaları tarafından sunulmaktadır.

KONUT KREDİSİ ÇEKMEK MANTIKLI MI?

Mali müşavirler ve ekonomi uzmanları, bu seviyelerdeki faiz oranlarının, konut almak isteyenler için cazip fırsatlar sunduğunu belirtmektedir. Özellikle uzun vadeli kredilerde, faiz oranlarındaki düşüşler aylık taksitleri ve toplam geri ödemeleri önemli ölçüde azaltmaktadır.

Örneğin, %3,05 faiz oranıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL kredi çeken bir kişi, aylık 31.352 TL ve toplamda 3.762.260 TL ödeme yaparken; %2,74 faiz oranıyla aynı tutarda kredi çeken bir kişi, aylık 28.512 TL ve toplamda 3.421.494 TL ödeme yapmaktadır. ​

Ancak uzmanlar tarafında, 2025 yılında konut kredisi faiz oranlarında beklenen büyük düşüşlerin gerçekleşmesi olası görünmemektedir. Bu nedenle, faiz oranlarının mevcut seviyeleri göz önünde bulundurularak, konut kredisi kullanmayı düşünen bireylerin, bankaların sunduğu güncel oranları ve ödeme planlarını dikkatlice değerlendirmeleri önerilmektedir.