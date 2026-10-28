ABD'nin New York kentinde uygulanacak sistem, geleneksel süpermarketlerden farklı bir işletme modeliyle faaliyet gösterecek. Şehir yönetimi, kurulacak marketlerin tasarımı ve kurumsal kimliği için şirketleri belirlerken mağazaların açılacağı noktalar üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Projenin en dikkat çekici yönünü ise belirli gıda ürünleri için açıklanan indirim hedefi oluşturuyor.

5 SÜPERMARKET AÇILACAK, FİYATLAR YÜZDE 30 DÜŞÜRÜLECEK

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin öncülüğünde hazırlanan projeye göre, kentin beş ayrı bölgesinde belediye destekli birer süpermarket açılacak. N.Y.C. Groceries adı verilen girişim kapsamında Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens ve Staten Island'da toplam beş mağazanın hizmet vermesi planlanıyor.

Belediyenin açıkladığı hedefe göre sebze, meyve, et, deniz ürünleri, süt ürünleri ve temel mutfak malzemelerinden oluşan belirli bir alışveriş sepetindeki fiyatlar, karşılaştırma yapılan piyasa fiyatlarından yüzde 30 daha düşük olacak.

Yetkililer, uygulamanın ortalama bir hanenin aylık market harcamasında yaklaşık 90 dolar tasarruf sağlayabileceğini öngörüyor.

İLK MAĞAZANIN 2027 YILINDA AÇILMASI BEKLENİYOR

Proje için belediye bütçesinden 70 milyon dolar kaynak ayrıldı. Şehir yönetimi mağazaların kurulacağı alanları hazırlayacak, kira ve emlak vergisi gibi bazı giderleri karşılayacak. Günlük market işletmeciliği ise belirlenen fiyat ve hizmet koşullarına uyması gereken özel sektör işletmecileri tarafından yürütülecek.

İlk iki mağazanın adresi de belli oldu. Bronx bölgesindeki The Peninsula'da kurulacak yaklaşık 1.858 metrekarelik süpermarketin 2027 yılında açılması beklenirken Manhattan'ın East Harlem semtindeki La Marqueta mağazasının 2029 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Diğer üç mağaza için yer arayışı sürüyor.

Son olarak mağazaların logosu, tabelaları, iç tasarımı ve kurumsal görünümü üzerinde çalışacak dört şirket seçildi. Belediye yönetimi beş süpermarketin tamamını mevcut belediye başkanlığı döneminin sonuna kadar açmayı hedefliyor.

Öte yandan projenin özel marketlerle rekabete etkisi de tartışılıyor. Yeni sistemin gıda fiyatları üzerinde ne ölçüde etkili olacağı, mağazalar açıldıktan sonra ortaya çıkacak.