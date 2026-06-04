Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir demir çelik fabrikasında çalışan 3 işçi, yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düştü. ÜÇÜ DE HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olay yerindeki incelemenin ardından işçilerin cansız bedenleri, kuyudan çıkarılıp, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Akıma kapılıp, kuyuya düşerek hayatını kaybeden 3 işçinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin pota ocağı formeni Naci Gezer (46), mekanik bakım formeni Mustafa İnaç (50) ve pota ocağı işçisi Yunus Çekiç (47) olduğu belirlendi. VALİ TAVLI'DAN AÇIKLAMA Samsun Valisi Orhan Tavlı, olayda 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirterek ailelerine başsağlığı diledi.

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