Vietnam'da meydana gelen olayda, kimliği henüz açıklanmayan bir kişi yüksek gerilim hattının bulunduğu elektrik direğine çıktıktan sonra yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen elektrik direğine tırmanmayı sürdüren kişi, direğin üst kısmına ulaştıktan sonra yüksek gerilim hattıyla temas etti.

Temasın ardından bölgede kısa süreli bir patlama meydana gelirken, olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.