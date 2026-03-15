Yaverpaşa Mahallesi'nde bulunan yüksek gerilim hattının direğine çıkan iki işçi, bakım ve onarım çalışması yaptı. Metrelerce yükseklikteki elektrik telleri üzerinde, güvenlik ekipmanlarıyla yürüyen işçileri görenler, şaşkınlık yaşadı. İp cambazlarını andıran işçiler, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüler, sanal medyada da ilgi gördü.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.