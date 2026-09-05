TÜİK verilerine göre enflasyon temmuzda %1,78, ağustosta ise %1,84 artarak iki aylık toplamda %3,65'e ulaştı.

Doğrudan gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden %3,65'lik artış cepte.

TGRT Haber'e açıklama yapan SGK uzmanı Murat Bal, kalan dört aylık veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammının %8 ile %12 bandında gerçekleşmesinin yüksek ihtimal olduğunu belirtti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNDE ENFLASYON FARKI EŞİĞİ

Memur ve memur emeklilerinde ise zam hesabı toplu sözleşmeye göre yapılıyor:

2026 İkinci Yarı Toplu Sözleşme Zammı: %7

2027 İlk Yarı Garantilenen Zam: %5 + Enflasyon Farkı

Mevcut Enflasyon Farkı: %0 (İki aylık %3,65'lik oran %7'lik kritik eşiği henüz aşmadığı için fark oluşmadı.)

Memur maaşlarına enflasyon farkının yansıması için 6 aylık enflasyonun %7'yi aşması gerekiyor. Mevcut tahminler ışığında memur ve memur emeklilerinin toplam zammının %7-%9 civarında kalacağı öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Halen 23.552 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının, yapılacak yasal düzenlemeler ve olası zam oranlarına göre tahmini seviyeleri şöyle:

%8 Zam ile: 25.436 TL

%10 Zam ile: 25.907 TL

%12 Zam ile: 26.376 TL

Mevcut veriler ve taban aylık düzenlemesi dikkate alındığında, en düşük emekli maaşının yüksek ihtimalle Ocak 2027 itibarıyla 26.000 TL ile 27.000 TL bandına yükseltilmesi bekleniyor. Kesin oranlar; eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.