Son derece zeki kadınlar için bir uğraş edinmek, sosyal medya akışında "iyi görünmekten" çok daha fazlasıdır. Onlar, gerçek bir hobinin içsel mutluluğu inşa etmenin en kalıcı yolu olduğunu bilir ve başkalarının beğenisini zerre umursamazlar.

İşte yüksek IQ'lu kadınların, yaşıtlarının genellikle aklına bile gelmeyen o özel ve entelektüel ilgi alanları:

1. Tarih okumaları

Tarihe ilgi duymak ve farklı kültürlerin kökenlerini incelemek somut zekayı genişletir, ancak yüksek zekâlı kadınların tarihte asıl sevdiği şey, insanlığın dünyadaki mevcut konumunu anlamlandırmaktır.

Tarih, günümüz dünyasının kaosunu ve stresini hafifleten bir sığınaktır. Onlar bilir ki bugün yaşadığımız hiçbir kriz yeni değildir, sadece yeni bir biçimde sunulmuştur. Geçmişin hatalarından ve başarılarından ders çıkararak bugünü daha iyi hale getirme vizyonuna sahiptirler.

2. Az bilinen yerleri keşfetmek

Akıllı kadınlar seyahat etmeyi sadece popüler turizm merkezlerinden ibaret görmezler. Kendi ülkelerindeki saklı küçük kasabaları, dillerini konuşan çok az insanın olduğu bakir coğrafyaları keşfetmeyi seçerler. Çünkü alışılmadık ortamlarda yön bulma ve yeni kültürlere uyum sağlama zorunluluğu, zihni esnek ve çevik tutar. Bu sayede yaşları ilerlese bile bilişsel yeteneklerini ve zihinsel gençliklerini korurlar.

3. Zevk için okumak

Eskiden kitap okumak evrensel bir yetişkin deneyimiyken, günümüzde sadece zevk için düzenli okuyan insanların sayısı giderek azalıyor. Kitaplara hâlâ tutkuyla bağlı olan kadınlar, eşsiz bir zekâ derinliğine sahiptir. Araştırmalar, okuma alışkanlığının yaşlılığa kadar beyin sağlığını koruduğunu gösteriyor. Okumayı seven, entelektüel bir kadınla konuşacak konu asla bitmez; onlar kendilerini her an ilgi çekici tutmayı bilirler.

4. Sosyal bağları güçlendirmek

Herkes yaşlanır ve bir gün yaşlılık yıllarıyla yüzleşir. Zeki kadınlar, hayatın bu gerçeğini bilerek genç yaşlardan itibaren gönüllülük gibi derin sosyal projelere odaklanırlar. Geriatrik Hemşirelik alanında yapılan araştırmalar, yüksek bilişsel yetenekler ile gönüllülük faaliyetleri arasında pozitif bir bağ olduğunu gösteriyor. Başkalarına yardım etmek, yeni hayat hikayelerine ve farklı bakış açılarına tanıklık etmek zihni zinde tutarken, insanı dünyaya kökler.

5. Farklı kültürleri incelemek

İster modern popüler kültür olsun ister antropolojik dünya kültürleri; zeki kadınlar insanlık hakkında yeni şeyler öğrenmeye açtır. Kültürel birikim, onlara neredeyse herkesle konuşacak bir ortak nokta bulma yeteneği ve güçlü ilişkiler kazandırır. Hepsinden önemlisi, bu kadınlar günümüzün "ötekileştirme" kültürüne prim vermezler; çünkü hayatta doğru ya da iyi olmanın tek bir yolu olmadığını bilecek kadar bilgeleşmişlerdir.

6. Zihni ateşlemek

Düşünce ve duyguları etkili bir şekilde iletme yeteneği (konuşma zekası), duygusal refahın temelidir. Yüksek IQ'lu kadınlar, ucu tatlı bir tartışmaya varacak olsa bile analitik ve derin sohbetleri severler. Araştırmalar, kaliteli tartışmaların eleştirel düşünmeyi, empatiyi ve iş birliği becerilerini geliştirdiğini gösteriyor. Sığ sohbetlerden sıkılan bu kadınlar için zihni zorlayan diyaloglar adeta bir yakıttır.

7. Ruhun aynası: Sanat ve Yaratıcılık

İster bir modern sanat müzesini gezmek olsun ister kendi atölyesinde bir şeyler yaratmak; zeki kadınlar sanatın ardındaki gizli anlamı ve sanatçının niyetini düşünmeye bayılırlar. Intelligence dergisinde yayınlanan çalışmalar, yüksek zeka ile yaratıcılığın doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtlıyor. Sanat, onların insan doğasına ve zihnine olan o bitmek bilmeyen merakını besleme şeklidir.

8. Geçmişin izini sürmek: Koleksiyonculuk ve küratörlük

Yüksek zekâlı kadınların genellikle kendilerine özgü, sıra dışı koleksiyonları vardır. Klasik romanların ilk baskıları, antika oyuncaklar veya vintage objeler... Bu nesneler aracılığıyla tarihle, eski topluluklarla ya da kendi aile bağlarıyla derin bir köprü kururlar. Kötü geçen bir günün ardından, koleksiyonlarına ekleyecek küçük bir parça bulmak (sahilde bulunan nadir bir deniz camı gibi), onlara hayata dair küçük ama tatmin edici bir başarı hissi sunar.

9. Stratejik video oyunları

Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) tarafından yayınlanan araştırmalara göre, video oyunlarıyla zaman geçiren bireylerin yetişkinlikte daha gelişmiş bilişsel yeteneklere sahip olduğu görülüyor. Ekran süresi gerçek hayattaki sosyal aktivitelerle dengelendiğinde, strateji ve mantık gerektiren video oyunları tam bir zekâ geliştiricidir. Yetişkinlikte de bu tutkuyu sürdüren yüksek IQ'lu kadınlar, oyunları hem zihinlerini keskin tutmak hem de günün stresinden uzaklaşmak için mükemmel bir araç olarak kullanırlar.

NOT: Görseldeki Marilyn vos Savant, 1985 yılında 228 IQ puanı alarak Guinness Rekorlar Kitabı tarafından "Dünyanın En Yüksek IQ'suna Sahip İnsanı" olarak tescil edilen Amerikalı bir yazar, köşe yazarı ve problem çözücüdür.