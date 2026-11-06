Samsun merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, üç ayrı nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Olaylardan birinde, yüksek kazançlı yatırım vaadinde bulunulan bir kişinin şüphelilerin hesaplarına 2 milyon 867 bin 172 lira gönderdiği belirlendi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik teknik ve fiziki takip yaptı.

PARA KRİPTO VARLIKLARA AKTARILDI

Araştırmalarda, bir vatandaşın anlık mesajlaşma uygulamasında katıldığı grupta kendisine “yüksek kazançlı yatırım” vaadinde bulunulduğu tespit edildi. Bu kişinin gönderdiği 2 milyon 867 bin 172 liranın, iz kaybettirmek amacıyla farklı banka hesaplarından kripto varlıklara aktarıldığı belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca kendilerini kamu yöneticisi olarak tanıtarak bir kişiyi 720 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Başka bir kişinin ise telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler tarafından 491 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

8 ŞÜPHELİ FARKLI SUÇLARDAN CEZAEVİNDE

Çalışmaların ardından 9 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 13'ü yakalandı. Diğer 8 şüphelinin farklı suçlardan cezaevlerinde olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.