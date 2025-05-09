Necati Doğru



18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından alınan karar ile aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin lisans diploması iptal edildi.



İptal kararının ardından İstanbul Üniversitesi, bu hafta itibarıyla Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasını üniversite veritabanından silerken, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar!" ifadelerini kullandı.



'CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIK ŞARTINI KARŞILIYOR'



İmamoğlu'nun halihazırda yüksek lisans diplomasının bulunuyor olması nedeniyle Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyleyen eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"İmamoğlu'nun elinde sadece İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden aldığı lisans diploması değil, bir de aynı fakülteden aldığı yüksek lisans diploması da var.



İmamoğlu'nun hukuka aykırı olarak lisans diploması iptal edilse bile, elindeki yüksek lisans diploması Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için Anayasa'nın 101. Maddesi'nde aranan 'yüksek öğretim yapmış olma' koşulunu fazlasıyla karşılayacak niteliktedir."