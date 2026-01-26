Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılında elde edilen gelirlerin beyan edilmesi için uygulanacak takvimi duyurdu.



Geride kalan yıl boyunca elde ettiği toplam brüt gelir 4 milyon 300 TL'nin altında kalan vatandaşlar için herhangi bir başvuru zorunluluğu bulunmazken, bu tutarın üzerinde kazanç elde eden mükelleflerin ise GİB'e bildirimde bulunması şart tutuldu.

EVLERİNE TEBLİGAT GÖNDERİLECEK



Gelir Vergisi matrahını aşanlar için beyanname verme süreleri 1-31 Mart 2026 olarak bildirilirken, bu tarihlerde beyanname vermeyen mükelleflerin evine ceza tebligatı gönderilecek.



31 Mart'ın ardından beyanname vermeyen mükellefler, henüz tebligat kendilerine iletilmemişken başvuru yapmaları halinde pişmanlık hükümlerinden faydalanabilecek ve vergi ziyaı cezası ödemelerine gerek kalmayacak.

Buna karşın yapılan tüm uyarılara rağmen belirtilen tarihler içerisinde beyanname vermeyen ve denetimlerde 2025 yılı brüt geliri 4 milyon 300 bin TL'yi aştığı tespit edilen vatandaşlar, GİB tarafından belirlenecek vergi ziyaı cezasını ödemek zorunda kalacak.



MEHMET ŞİMŞEK UYARIDA BULUNDU



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı programda yaptığı uyarılarda gelirini zamanında beyan etmeyen mükelleflere seslenmiş ve vergi daireleri harekete geçmeden önce pişmanlık hükümlerinden yararlanabileceklerini hatırlatmıştı.



31 Mart sonrası hazırlanan tebligatlar kendilerine ulaşmadan Vergi Usul Kanunundaki 'pişmanlık' hükümlerinden yararlanan vatandaşlar, yalnızca elde ettikleri yıllık gelir üzerinden vergilendirilecek. Bu tutarın dışında herhangi bir ilave ceza ödemesi yapmalarına gerek kalmayacak.