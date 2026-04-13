İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü, saha denetimleri ve veritabanı incelemeleri sonucu tescilsiz çalışan motokuryelere "Sicile Tescile Davet" mektupları ulaştırmaya başladı. Tebligatlarda, kuryelerin 5362 sayılı Kanun uyarınca çalışmaya başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde sicile kayıt yaptırmalarının zorunlu olduğu bildirildi.

FAALİYET DURDURMA VE PARA CEZASI KAPIDA

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, gönderilen mektuplarda yasal zorunluluğu yerine getirmeyenlere yönelik sert yaptırımlar yer alıyor. Kayıt yaptırmadığı tespit edilen kuryelerin durumunun ilgili makamlara bildirilerek, tescil işlemi tamamlanana kadar iş yerlerinin kapatılacağı ve faaliyetlerinin durdurulacağı ihtar edildi. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca, süresi içinde başvuruda bulunmayanların mahkeme kararıyla para cezasına çarptırılacağı ve mahkeme masraflarının da mükelleften tahsil edileceği vurgulandı.

2026 YILI KAYIT BEDELLERİ NETLEŞTİ

Yasal statüde çalışmak isteyen esnaf kuryelerin 2026 yılı içerisinde ödemesi gereken mali yükümlülükler şu şekilde belirlendi:

Kayıt Ücreti: 3.550 TL

Yıllık Aidat: 3.310 TL

Belge ve Hizmet Bedeli: 331 TL

Bu ödemelerin yanı sıra odaya kayıt olan kuryeler; Halkbank aracılığıyla verilen 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi ve 2,5 milyon TL'ye kadar araç/iş yeri alım kredisi gibi düşük faizli finansman imkanlarından yararlanabilecek.

MOTOKURYELER ARTAN MALİYETLERE TEPKİLİ

Sektör çalışanları ise halihazırdaki yüksek gider kalemlerine eklenen yeni masraflara tepki gösteriyor. Bir motokuryenin başlangıç seviyesindeki motosiklet maliyetinin 50 bin TL, profesyonel ekipman ve dayanıklı motor maliyetinin ise 200 bin TL bandına ulaştığı belirtiliyor. Kuryeler; BAĞ-KUR primleri, muhasebe ücretleri, yakıt, koruma ekipmanları ve trafik sigortası gibi zorunlu giderlerin yanında oda aidatlarının mesleği sürdürülemez hale getirdiğini savunuyor.

VERGİ DAİRESİNDEN "PİŞMANLIK" UYARISI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek cirolu esnaf kuryeleri yakın markaja aldı. Özellikle internet üzerinden sağlanan sahte faturalarla vergi matrahını düşüren kuryelerin tespit edildiği ve "izaha davet" süreçlerinin başlatılacağı açıklandı. 2025 yılı gelirlerini eksik beyan eden veya hiç bildirmeyen mükellefler için Mart ayı sonu itibarıyla yasal süre dolsa da, vergi dairesi inceleme başlatmadan önce "pişmanlık" hükmünden yararlananların vergi ziyaı cezasından muaf tutulacağı hatırlatıldı.