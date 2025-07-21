Elektrikli otomobillere yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi yaklaşırken, düşük vergi diliminden satılan modeller yoğun talep görüyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girmeden önce kullanıcılar bayilere yöneldi.

Türkiye’de çevreci araç kullanımını teşvik etmek amacıyla uygulanan düşük ÖTV oranlarında değişikliğe gidiliyor. Şu anda %10 ÖTV diliminde yer alan birçok elektrikli modelin, düzenleme sonrası %30 ve üzeri dilimlere geçmesi bekleniyor. Bu da fiyatlara 200 bin TL ile 300 bin TL arasında zam olarak yansıyabilir.

CUMHURBAŞKANI’NA YETKİ VERİLMİŞTİ

Daha önce içten yanmalı motorlu araçlarda yapılan benzer bir düzenlemeyle, %80'in altındaki ÖTV dilimleri kaldırılmıştı. Aynı yasa kapsamında, elektrikli araçlar için de motor gücü ve menzil kriterine göre yeni ÖTV oranlarını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilmişti.

ELEKTRİKLİ ARAÇTA VERGİLER NE DURUMDA?

Yeni düzenleme henüz yürürlüğe girmemişken, fiyat-performans segmentindeki modellerin cazibesi artmış durumda. Sınırlı stoklarda kalan düşük ÖTV’li araçlara olan talep, birçok markada kısa sürede satışlara yansıyor.

Mevcut ÖTV düzenlemesine göre, elektrikli otomobillerde vergi oranları araçların motor gücü ve vergisiz satış fiyatı (matrah) esas alınarak belirleniyor. Buna göre:

-Motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1 milyon 450 bin TL’yi aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı %10,

-Aynı motor gücünde olup matrahı 1 milyon 450 bin TL’yi aşan araçlarda ise ÖTV oranı %40 olarak uygulanıyor.

-Motor gücü 160 kW üzerindeki araçlarda ise eğer matrah 1 milyon 350 bin TL’yi geçmiyorsa ÖTV oranı %50,

-Matrah 1 milyon 350 bin TL’yi aştığında ise bu oran %60’a yükseliyor.

Bu çerçevede, yapılması beklenen yeni düzenlemenin, özellikle düşük ÖTV oranı uygulanan segmentteki araçları etkileyeceği öngörülüyor.

TOGG ZAMLANABİLİR

Elektrikli otomobil pazarında Tesla, Türkiye’deki satışlarını hızla artırıyor. Berlin’deki fabrikadan gelen siyah renkli Model Y araçların Türkiye’ye sevkiyatı sürerken henüz siyah harici bir renk Türkiye'de satışa sunulmadı ancak artış beklentisi nedeniyle bu modellere yöneliyor.

Yerli üretim otomobil markası Togg, uzun süredir fiyatlarında artış yapmadı. Ancak yeni ÖTV düzenlemesinin yürürlüğe girmesi durumunda, Togg modellerinde de fiyat güncellemeleri gündeme gelebilir.