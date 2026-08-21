

Bitlis’in Mutki ilçesinde, yüksek rakımlı yaylalarda arıcılık yapan üreticiler yılın karakovan balı hasadına başladı. Zengin bitki örtüsüyle öne çıkan bölgelerde yürütülen çalışmalar kapsamında arıcılar, sezonun ilk ürünlerini toplamaya koyuldu.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Mutki ilçesini ziyaret ederek arıcılarla bir araya geldi. Arıcı kıyafeti giyen Karakaya, üreticilerle birlikte karakovan balı hasadına katıldı. Karakaya, Bitlis’in yaklaşık 300 bin arılı kovanla Türkiye’de arılı kovan varlığı bakımından dördüncü sırada bulunduğunu, karakovan sayısında ise Türkiye’nin ilk sırasında yer aldığını belirtti.

YILLIK 2 BİN 100 TON BAL ÜRETİLİYOR

Bitlis’in yüksek rakımlı alanlarının arıcılık için önemli bir merkez olduğunu ifade eden Karakaya, kentte yıllık yaklaşık 2 bin 100 ton bal üretildiğini söyledi. Bu üretimin Türkiye genelindeki toplam bal üretiminin yaklaşık yüzde 2,16’sını oluşturduğunu aktaran Karakaya, bölgenin doğal yapısına dikkat çekti.

Karakaya, "Kentte yıllık yaklaşık 2 bin 100 ton bal üretiliyor. Bu miktar, Türkiye'deki toplam bal üretiminin yaklaşık yüzde 2,16'sını karşılıyor. Bu değerler, ilin arıcılık alanında ne kadar güçlü olduğunu ve potansiyelini de vurgulamaktadır. Bitlis balını değerli kılan husus, zengin ve eşsiz doğasıdır. Buna ek olarak arıcılarımızın yıllardan beri gelen tecrübesi, çabası ve emeği de önemlidir. Dağlarımızın, yaylalarımızın ve yüksek rakımlı doğal alanlarımızın sunduğu zengin bitki örtüsü, balımızın kendine özgü aromasını ve kalitesini artırmaktadır"

BİTLİS BALI DÜNYA LİDERLERİNE İKRAM EDİLDİ

Bitlis balının Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dünya liderlerine ikram edilmesinin kendileri açısından gurur verici olduğunu belirten Karakaya, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Karakaya ayrıca arıcılığın kent ekonomisi açısından taşıdığı öneme işaret etti.

BU YIL REKOLTEDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Bitlis Arıcılar Birliği Başkanı Caner Güngördü ise bu sezon bal veriminin geçen yıla kıyasla daha iyi olduğunu ifade etti.

Güngördü, "Geçen yıl kurak bir mevsim geçirdik ve arıcılarımız rekolte düşüklüğü yaşadı. Bu yıl rekoltede önemli bir artış var. Üreticilerimiz şu anda hasatlarını sürdürüyor. Hasadın tamamlanmasının ardından Bitlis balımızı Avrupa'da düzenlenecek bal yarışmasına göndereceğiz, derece alacağımıza inanıyoruz" dedi.