Balıkesir Erdek’te Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, işletme sahibi kaynak ustası Ali T. ile aracıyla bölgede bulunan İsmail S. arasında ‘yüksek sesle müzik dinleme’ meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ali T., iş yerinden aldığı pompalı tüfekle İsmail S.’ye 3 el ateş açtı. Kasığından vurulan İsmail S., kanlar içinde yere yığıldı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Durumu ağır olan İsmail S., buradaki müdahalenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. İsmail S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ali T. polis ekiplerince gözaltına alındı.