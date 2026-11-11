ABD'nin New Mexico eyaletinde bir apartman kompleksinde saat 16.00 sıralarında yüksek sesli müzik nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede aile bireylerinin de dahil olduğu bir arbedeye dönüştü.

TABANCAYLA DIŞARI ÇIKTI

Çocuğun annesi Gomez-Villeda ile hayatını kaybeden genç kızın annesi Susana Rangel arasında yaşanan gerginliğin ardından 10 yaşındaki çocuk ile Keinerlein arasında da tartışma çıktı. Küçük çocuk daha sonra daireye girdi ve bir süre sonra elinde tabancayla yeniden dışarı çıktı.

İddiaya göre çocuk, genç kıza iki el ateş etti. Mermilerden birinin isabet ettiği 16 yaşındaki Keinerlein Rangel, yaşamını yitirdi.

ANNE HAKKINDA ÇARPICI İDDİALAR

Soruşturma kapsamında alınan tanık ifadelerinde, Elaina Gomez-Villeda'nın olay sırasında çevresindekilere silahın getirilmesi yönünde bağırdığı ileri sürüldü. Bir dedektif, tanıkların annenin oğlundan silahı getirmesini istediğini ve genç kıza yönelik tehditlerde bulunduğunu anlattığını mahkemeye aktardı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından Gomez-Villeda'nın, oğlunun ve yanlarında bulunan 6 yaşındaki bir çocuğun daireye girerek kapıyı kapattığı belirtildi. Daha sonra 911 acil yardım hattını arayan annenin, eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde hapse girebileceğini söylediği iddia edildi.

GENÇ KIZIN BABASINA DA ATEŞ AÇTI

Olayın ardından Keinerlein'in babası, kızını vuran çocuğun bulunduğu daireye girmeye çalıştı. Gomez-Villeda'nın ifadesinde, babayı uzaklaştırmak amacıyla ona doğru da ateş ettiğini kabul ettiği öne sürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından anne bir süre daireden çıkmadı. Daha sonra elinde tabancayla dışarı çıkan Gomez-Villeda'ya polis memurlarından biri ateş açtı ancak kurşun kadına isabet etmedi. Gomez-Villeda, silahını yere bırakarak teslim oldu ve gözaltına alındı.

AVUKATI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gomez-Villeda'nın avukatı, müvekkilinin olay sırasında komşularının saldırısına uğradığını ve kendisine matkapla saldırıldığını savundu. Avukat ayrıca annenin oğluna 16 yaşındaki genç kızı vurması yönünde talimat vermediğini ileri sürdü.

Mahkeme, savunmanın itirazlarına rağmen Gomez-Villeda'nın kefaletsiz tutuklu kalmasına hükmetti.

Kadın hakkında cinayet, cinayete iştirak, çocuk istismarı, bir çocuğu suça teşvik etme, çocuğun silaha erişimini engellememek, darp ve çalıntı mal kabul etmek dahil çeşitli suçlamalar bulunuyor.

Öte yandan 10 yaşındaki çocuk hakkında şu ana kadar resmî bir suçlama yöneltilmedi. Savcılığın olayla ilgili değerlendirmesi devam ederken, çocuğun kimliği yaşı nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmadı.