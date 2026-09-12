CHP’nin 38’inci Olağan Kongresi’ne ilişkin “mutlak butlan” kararının ardından açılan davada verilecek nihai kararla ilgili AKP’li Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Şamil Tayyar, ‘üst yargıdan dostlarıyla’ yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.

Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

'Dün akşam.

Üst yargıdan bazı dostlarla sohbetimiz oldu.

Söz dönüp dolaşıp Yargıtay 3.Hukuk Dairesi’ndeki “Mutlak Butlan” davasına geldi.

Sohbetten anladıklarımı şöyle özetleyebilirim.

Dosyayı görüşecek üyeler başlangıçta psikolojik baskı altındaymış.

Çünkü, verecekleri karar ne olursa olsun siyasi sonuçları itibarıyla ağır bir karar olacak.

Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’den istifası, dosya üzerindeki baskıyı kaldırmış.

Çünkü, verecekleri kararların istifa sonrası siyasete pek etkisi olmayacak.

Ağırlıklı yorum, davanın konusuz kaldığı yönünde.

Mutlak butlan kararı bozulsa bile Özel istifa ettiği için başkanlığa geri dönemeyecek.

Tedbir kalkacağı için CHP yönetiminin yasal süre içinde kurultaya gitmesi gerekecek.

Peki karar bozulur mu?

Pek sanmıyorum. Davanın sahibi de kalmadı sayılır.

Karar ne zaman çıkar?

Ekim ayında kararın çıkması bekleniyor.

Aksilik oldu, terslik oldu, en geç Kasım’da kararın çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.'