YÜKSEKOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

YÜKSEKOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 16.06.2026

Sıra Köy Ada-Parsel İrtifak Alan(m²) sahanın kamulaştırma Alan(M²) Dosya Esas

1. Vezirli mahallesi 12.68 - 2026/516

2. Vezirli mahallesi 91.65 - 2026/517

3. Vezirli mahallesi 35.18 - 2026/518

4. Vezirli mahallesi 13.20 - 2026/519

5. Vezirli mahallesi 1.099,63 8.77 2026/520

#ilangovtr Basın no ILN02490090