Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova-Van kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında bugün saat 11.30 sıralarında şiddetli bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksekova yönüne seyir halinde olan kamyonet ile karşı yönden gelen Bahattin Demirel yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan toplam 9 kişi yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Salih Ayhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Yüksekova-Van kara yolu, hurdaya dönen araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, hastanede tedavisi süren 8 yaralının sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.