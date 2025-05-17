Hakkari Yüksekova Belediyesi'nin aldığı karar özellikle sosyal medyada belli kesimlerce tepki ile karşılandı. Yüksekova Belediye Meclisinin mayıs ayı toplantısında alınan karar oy birliği ile çıktı.

Karar belediyenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Belediyenin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Belediyemizin Mayıs Ayı Meclis Toplantısında Sırrı Süreyya Önder Anıldı ve isminin kent merkezinde yaşatılması kararı alındı.

Belediyemizin Mayıs ayı Meclis toplantısı, Belediye Eş Başkanları Şadiye Kırmızıgül ve Şoreş Diri başkanlığında Belediye Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya belediye meclis üyeleri katıldı.

Toplantı, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in anısıyla başladı.

Salonda Sayın Önder’in bir fotoğrafı önüne yerleştirilen karanfillerle anma düzenlendi. Önder’in mücadeleci kimliğine ve siyasete kattığı değerlere vurgu yapıldı.

Daha sonra Toplantıda belediyenin gündem maddeleri görüşüldü. Sosyal belediyecilik çalışmaları, ilçedeki altyapı projeleri ve kültürel etkinlikler ele alındıktan sonra, ilçenin Cengiz Topel Caddesi'ne de Sırrı Süreyya Önder ismi verildi.

Eş Başkanlar Kırmızıgül ve Diri, toplantının sonunda yaptıkları ortak açıklamada, “Sırrı Süreyya Önder, halkların kardeşliğini savunan, barış dilini siyasete taşıyan önemli bir isimdir. Onu saygı ve özlemle anıyoruz,” ifadelerini kullandılar."

YENİ SÜREÇ ELEŞTİRİSİ

Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel'in ismini taşıyan caddeden o ismin kaldırılmasını bazı kullanıcılar PKK ile yürütülen yeni sürece dair bir jest olduğunu değerlendirerek tepki gösterdi.

ŞEHİT CENGİZ TOPEL KİMDİR?

Babasının görevli olduğu İzmit'te 2 Eylül 1934 tarihinde doğdu. Annesi Mebuse Hanım’dır. Ailede dört kardeşin üçüncüsüdür.

İlkokula Bandırma II. İlkokulu'nda başladı, babasının Gönen, Balıkesir’e tayini ile Ömer Seyfettin İlkokulu’nda öğrenimine devam etti. Babasını kaybettikten sonra ailesi Kadıköy, İstanbul'a yerleşti. Kadıköy Yeldeğirmeni Okulu’nda ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Lise öğrenimine, Haydarpaşa Lisesi'nde başlayıp Kuleli Askeri Lisesi’ne devam ederek 1953 yılında bitirdi. 1955 yılında Kara Harp Okulu’nu bitirip asteğmen olarak ordu saflarına katıldı.

Küçük yaşlardan beri havacılığa olan merakı sonucu hava sınıfına ayrıldı. Pilotaj eğitimi için Kanada’ya gönderildi. Kanada’daki eğitimini başarıyla tamamlayarak 1957 yılında yurda dönüp Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda göreve başladı. 1961 yılında Eskişehir 1. Hava Ana Jet Üssü’ne atandı. 1963 yılında yüzbaşılığa terfi etti.

8 Ağustos 1964 tarihinde Kıbrıs Harekatı sırasında Eskişehir’den Kıbrıs’a, dörtlü kol komutanı olarak gönderildi. F-100 uçağıyla uçuş esnasında uçağı yerden isabet alarak düşürüldü. Paraşütle atlamayı başardı, fakat Rumlar tarafından esir alındı. Uluslararası savaş hukukunun esirleri kapsayan maddelerine aykırı olarak yapılan işkenceler sonucu öldüğü iddia edilir. Kıbrıs'taki ilk Türk hava harp kaybı olan Cengiz Topel'in hastanede öldüğü açıklandı, ancak naaşı ısrarlı girişimler sonucu 12 Ağustos 1964 tarihinde Rumlar’dan alınabildi.

Kıbrıs'ta, Adana'da, Ankara ve İstanbul'da yapılan törenlerden sonra 14 Ağustos 1964 tarihinde Edirnekapı'daki Sakızağacı Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.