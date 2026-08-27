Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki araç arasındaki kafa kafaya çarpışma, 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında ilçe girişindeki eski polis noktası mevkisinde meydana geldi. Yüksekova'dan Hakkari yönüne giden Irak plakalı minibüs, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle minibüsteki yolcular yaralandı. Kazada minibüste bulunan S.S., M.D., D.A., Y.K., M.B., Ş.K., A.D., H.D., K.G. ve V.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, minibüsten çıkarılarak olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.
İlk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.