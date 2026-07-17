Olay, önceki gün Çorlu Devlet Hastanesi’nde ortaya çıktı. Yakınları tarafından ağır yaralı halde hastaneye getirilen L.A. için doktorlara “yüksekten düştü” bilgisi verildi. Ancak genç kadının durumunu şüpheli bulan doktorların ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, L.A.’nın yaşadığı Kemalettin Mahallesi Orkide Sokak’taki adrese giderek inceleme yaptı. Ev içerisinde kan izlerine rastlanması üzerine soruşturma derinleştirildi. YATAK ALTINDA KANLI KESER BULUNDU Evde yapılan detaylı aramada, yatak altında üzerinde kan izleri bulunan bir keser ele geçirildi. Yapılan incelemelerde L.A.’nın yüksekten düşmediği, eşi N.A.’nın keserle saldırması sonucu yaralandığı belirlendi. SALDIRGAN KOCA YAKALANDI Olayın ardından kaçtığı tespit edilen N.A., Şeyhsinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak’ta yürüdüğü sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan ağır yaralanan L.A.’nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.