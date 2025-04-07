Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, çarşamba günü yeniden eski partisine katılacak.
Yüksel Arslan’ın rozetini, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında takacak.
Arslan’ın katılımıyla İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 29’a yükselecek.
Milletvekili seçilmeden önce Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın özel kalem müdürlüğü görevini üstlenen Arslan'ın, İYİ Parti’ye katılması için kısa süre önce kendisine bir teklif yapılmıştı.
Arslan, bazı arkadaşlarını arayarak rozetinin takılacağı çarşamba günü yapılacak grup toplantısına katılmaları için davette bulundu.
İYİ PARTİ'DEN SEÇİLMİŞTİ
Arslan, 2023'teki genel seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen ve dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2024 seçimlerine müstakil girme kararının ardından istifa etmişti.