Samsunspor, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, maçtan sonra HT Spor’a olay açıklamalar yaptı.

Yüksel Yıldırım’ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Çok üzüldüm. Güzel bir maç olacağını biz tahmin etmiştik. İnanmıştık, iyi hazırlanmıştık. Galatasaray'ın da eksikleri vardı. Güzel bir ortam vardı bizim için. Maçın güzel olacağından emindim ama inşallah hakem faktörü olmaz diyorduk ama oldu

Oyuna gelirsek, çok çabuk bir gol yedik. Samsunspor, ligin en fazla duran toptan gol yiyen takımı. Bunu henüz çözemedik. Erken gol, bizi biraz bozdu ama toparlandık. Güzel oyun sergiledik. Üstünlüğü ele aldık."

"Bugün Samsunspor çok iyi oynadı. Tam bir Premier Lig maçı izler gibi oldu. Top iki kale tarafındaydı. Çok gol kaçırdık. Yediğimiz ilk gol var, ben buradan MHK'ya sesleniyorum. Daha ne yapacağız? Pasif ofsayt var. Gol, vuruş her şey güzel ama pozisyon ofsayt. Samsun'da Fenerbahçe ile oynarken böyle bir gol attık ve golümüzü iptal etmişlerdi. Büyük takım olmanın avantajları, Anadolu takımlarının bulunduğu yer önemli değil. Adamlar resmen bizi VAR'da doğradı bugün! Pasif ofsayt, hiç tartışılmaz. Yanılırsam söylerim ama hata yaptığıma inanmıyorum."

“Samsunspor böyle oynayıp yenilsin, üzülmem. Üzüldüm, Galatasaray'ı böyle yakalamışım, yenilmeme şansımız vardı. Sanki böyle bir şey olurdu. Kaçırdığımız goller var. Uğurcan açık ara bana göre maçın yıldızı. Güzel toplar çıkardı. Top bizi sevmedi diyelim bugün. Futbol şansı diyorlar, göründe insan inanıyor. Bugün futbol şansı yoktu. Olmayınca da olmuyor. Bu kadar güzel oynayıp, 2-1 yenilmek beni üzdü, Samsunspor taraftarını üzdü, teknik ekibi üzdü.”

“Hata yaptık ama penaltımız verilmedi. İlk gol pasif ofsayt. Maç bitti. 3 puanı Galatasaray'a yazıyorlar. Sen sabaha kadar konuş, hiçbir şey değişmiyor. Üzgünüm. Samsunspor taraftarı, bu takıma inansınlar. Bu çocuklar kalpleriyle oynuyor. Hocamız da güzel şeyler yapmaya başladı. Devre arasında yapacağımız dokunuşlarla, Süper Lig'de kalmamız gerekiyor. Hayırlısı.”

''Ben üzüldüm. İlk golün pasif ofsaytı vermemesinden üzüldüm. O golü biz atsak kesin pasif ofsayttı."