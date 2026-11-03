Trendyol Süper Lig’de sezona istediği başlangıcı yapamayan ve son 8 karşılaşmasından puansız ayrılarak 10 haftada 4 puanda kalan Karadeniz temsilcisi Samsunspor'da sular durulmuyor. Alınan üst üste mağlubiyetlerle küme düşme hattına gerileyen kırmızı-beyazlılarda Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı uzun ve çarpıcı bir bildiriyle taraftarlara seslendi.

Tablonun ve gidişatın camiayı derinden yaraladığının farkında olduğunu belirten Yıldırım, yaşanan hayal kırıklığını şu sözlerle paylaştı:

"Kıymetli Samsunsporlu kardeşlerim, çok açık konuşacağım. Bugün kesinlikle istediğimiz yerde değiliz ve bulunduğumuz bu nokta ne bize ne de büyük hedeflerimize yakışıyor. Alınan sonuçlar hepimizi çok üzüyor, canımızı derinden yakıyor. Taraftarımızın kahrolduğunu biliyorum; inanın ben de en az sizin kadar üzgünüm. Ancak kimsenin Samsunspor için umutsuzluğa kapılmasını, karamsarlığa teslim olmasını istemiyorum."

"GEREKEN HER HAMLEYİ YAPACAĞIZ"

Krizden çıkış reçetesini hazırladıklarını ve sorumluluğu tamamen üstlendiklerini kaydeden kırmızı-beyazlı kulübün başkanı, devre arası transfer döneminde kadronun baştan aşağı takviye edileceğinin garantisini verdi. Kulübün sahibi değil, emanetçisi olduklarının altını çizen Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şunu herkes net bir şekilde bilmeli ki; ne yönetim, ne teknik heyet ne de futbolcularımız olarak bu tablodan kaçıyoruz. Sorumluluğun sonuna kadar farkındayız. Samsunspor tarihi boyunca nice imkansız zorlukların üstesinden geldi. Artık bu kulübün 'sahibiyiz' demiyorum, emanetçileriyiz diyorum. Bu kutsal emaneti hak ettiği yere taşımak için yıllardır mücadele veriyoruz; bugünkü sancılar da bu mücadelenin bir parçasıdır. Gün, suçlu arama günü değil, birlikte dimdik ayağa kalkma günüdür. Önümüzde uzun bir maraton var. Hatalarımız var ve bunların hepsini tek tek düzelteceğiz. Eksiklerimizi görüyor, gerekli tüm teknik analizleri yapıyoruz. Takımımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı başlattık. Bu süreçte duygusal değil, akılcı ve soğukkanlı kararlar alacağız. Gereken her adımı atmaktan asla çekinmeyeceğiz. Devre arasında gereken her hamleyi yapacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"KAÇAN YOK, SAKLANAN YOK"

Büyük kulüplerin karakterinin zor zamanlardaki duruşla test edildiğini belirten Yüksel Yıldırım, şehre ve taraftara olan bağlılığını vurgulayarak şunları kaydetti: