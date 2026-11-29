Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig’in 13’üncü haftasında iç sahada Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. 90 dakika boyunca stadyumda ve ekran başında takımı destekleyen bütün taraftara bu galibiyeti armağan ettiğini belirten Yüksel Yıldırım, “Samsunspor için hedeflerimiz büyük, inancımız tam. Birlikte daha güçlenecek, yükselişimizi kararlılıkla sürdürecek ve armamızı hak ettiği yerlere taşımak için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

‘ARMAMIZI HAK ETTİĞİ YERLERE TAŞIMAK İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Yüksel Yıldırım, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün tribünde 90 dakika boyunca takımımızın arkasında duran, desteğini ve inancını bir an olsun eksiltmeyen taraftarımıza, aynı zamanda stadyumda olamasa da yüreği bizimle atan büyük Samsunspor ailesine bu galibiyeti armağan ediyorum. Sahada son düdüğe kadar mücadele eden futbolcularımıza ve teknik ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu mücadele, bu inanç ve bu birliktelik bizi daha güzel günlere taşıyacak. Samsunspor için hedeflerimiz büyük, inancımız tam. Birlikte daha güçlenecek, yükselişimizi kararlılıkla sürdürecek ve armamızı hak ettiği yerlere taşımak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu yolculukta en büyük gücümüz sizsiniz. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek, birlikte başaracağız! En Büyük Samsunspor” ifadelerine yer verdi.