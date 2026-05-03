Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Galatasaray maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü TV’ye bağlanan Yıldırım, “Fenerbahçe'nin yapamadığını Samsunspor yaptı” dedi. Yıldırım’ın Sözcü Tv'deki açıklamaları şu şekilde:

‘GALATASARAY’I YENMEK İSTİYORDUK’

“Fenerbahçe'nin yapamadığını Samsunspor yaptı. Galatasaray'ı yenmek istiyorduk bugün ben yaptım. Fenerbahçe yenemeyince sorun yoktu ama ben yenemeyince sorun oluyordu. Beşincilik umudumuz halen devam ediyor. Biz bu maça isteyerek çıktık.''

''Keşke Samsun'un elinde olsa da Avrupa'ya gitse. Ben de kadroyu daha güçlü yapsam. Eğer hakemler adil maç yönetirse Türkiye'de şampiyon olmak istiyorum.''

‘BUNU BEKLEMİYORDUM’

“Böyle bir skor beklemiyordum. Fuat Çapa ile konuştum, dedim ki çok iyi gidiyorsun galibiyet serisini sezon sonuna kadar götürelim, biz bu takımları yenersek senin için çok iyi referans olur. Samsunspor’un gelecek sene çok daha iyi bir takım olacağını düşünüyorum”

‘FENERBAHÇE KENDİ HATASINA YANSIN’

“Bu galibiyet gerçekten bizi çok motive etti. Fenerbahçe artık kendi hatasına yansın. Geçen hafta Galatasaray’a yenilmemiş olsa son 2 hafta çok farklı yerde olacaktı.”