Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi. Saat 04.06'da sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldırım, maçın 4, 14 ve 82. dakikalarındaki pozisyonları gündeme getirerek Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullardan açıklama istedi.

Bazı hakem kararlarının karşılaşmanın sonucuna doğrudan etki ettiği kanaatinde olduklarını belirten Yıldırım, Galatasaray Başkan Yardımcısı Maruf Güneş'in maç öncesindeki eleştirileriyle VAR hakemini baskı altına aldığını savundu. Güneş'in maç sonrasında aynı hakemin kararlarını övmesini de eleştiren Yıldırım, Galatasaray lehine yanlı kararlar verildiğini ileri sürdü.

İKİ GOL POZİSYONUNA İTİRAZ

Yıldırım, Galatasaray'ın 4. dakikada attığı gol öncesinde Samsunsporlu Drapinski'nin dahil olduğu pozisyonun, devamındaki temasların ve kalecinin görüş alanına ilişkin değerlendirmenin yeniden incelenmesini istedi. Pozisyonda iki kez ofsayt oluştuğunu düşündüklerini belirtti.

14. dakikada Tanguy Coulibaly'nin golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine de değinen Yıldırım, kullanılan VAR görüntüleri ve ofsayt değerlendirmesinin tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ele alınmasını talep etti. Yıldırım, "Yarı otomatik ofsayt çizgisinin neden Galatasaray'ın attığı golde de çizilmediğini hala anlamış değiliz" dedi.

Samsunspor Başkanı, 82. dakikada Mohamed Bayo'nun rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun da aynı hassasiyetle incelenmesini beklediklerini söyledi. Yıldırım, bu pozisyonlara ilişkin Merkez Hakem Kurulu'ndan maç sonrasında bekledikleri açıklamanın hâlâ gelmediğini ifade etti.

"BEKLENTİMİZ AYRICALIK DEĞİL"

Yıldırım, taleplerini "Samsunspor Futbol Kulübü olarak beklentimiz ayrıcalık değil, futbolun tüm paydaşları için aynı standartların tutarlı biçimde uygulanmasıdır" sözleriyle dile getirdi.

Galatasaray Kulübü ile sorunları olmadığını belirten Yıldırım, son üç haftadır Samsunspor aleyhine yanlı ve yanlış hakem kararları verildiğini öne sürdü. Kulübün küme düşürülmesine yönelik çalışmalar yapıldığını da iddia eden Yıldırım, camia ve taraftarlarla birlikte buna karşı duracaklarını söyledi.

TFF ve ilgili kurulların söz konusu pozisyonları mevcut görüntüler ve talimatlar çerçevesinde değerlendirmesini isteyen Yıldırım, "En kısa zamanda açıklamalar yapmasını bekliyoruz" dedi. Yıldırım, adalet, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri adına sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.