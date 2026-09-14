Özellikle protein oranı yüksek yoğurtların kahvaltıda tüketilmesi, öğünler arasındaki tokluk süresini uzatabiliyor. Bunun temel nedenlerinden biri, proteinin sindiriminin daha uzun sürmesi ve iştahın düzenlenmesinde rol oynayan mekanizmaları etkilemesi.

PROTEİN İÇERİĞİ TOKLUK HİSSİNİ ARTIRIYOR

Yoğurdun bu özelliğinin arkasında büyük ölçüde içerdiği protein bulunuyor. Protein açısından zengin bir kahvaltı, mide boşalmasını yavaşlatabiliyor ve toklukla ilişkili hormonların salgılanmasını etkileyerek kişinin daha uzun süre kendini doymuş hissetmesine yardımcı olabiliyor.

Yapılan araştırmalar da protein oranı yüksek yoğurt tüketiminin açlık hissini azaltabileceğini ve sonraki öğüne kadar geçen sürede tokluğu artırabileceğini gösteriyor. Ancak bu etki yoğurdun çeşidine, protein miktarına ve yanında tüketilen diğer besinlere göre değişebiliyor.

Yoğurt aynı zamanda kalsiyum, fosfor, B vitaminleri ve protein gibi önemli besin öğelerini bir arada sağlıyor. Canlı kültür içeren çeşitler ise bağırsak mikrobiyotasını destekleyebilecek yararlı bakteriler de barındırabiliyor.

İÇİNE EKLENENLERE DİKKAT

Uzun süre tok kalmak için tercih edilecek yoğurdun içeriği de önem taşıyor. Fazla miktarda ilave şeker içeren aromalı ürünler yerine sade ve protein oranı yüksek yoğurtların tercih edilmesi öneriliyor.

Yoğurdun yanına ceviz, badem, chia tohumu veya taze meyve gibi lif ve sağlıklı yağ içeren besinler eklenmesi de öğünün daha dengeli hale gelmesini sağlayabiliyor. Protein, lif ve yağın aynı öğünde bulunması tokluk süresinin uzamasına yardımcı olabiliyor.

Bu nedenle kahvaltıda yalnızca yumurta veya yulafa yönelmek gerekmiyor. Sade ve protein açısından zengin yoğurt da uzun süre tok kalmaya yardımcı olabilecek pratik kahvaltı seçenekleri arasında yer alıyor.