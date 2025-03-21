Türkiye'de yumurta fiyatları son zamanlarda artış göstermeye devam ediyor. Yükselen fiyatlar sonrası YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon dikkat çeken açıklamlarda bulundu.

Afyon'un yaptığı açıklamada, TÜİK'in bu yılın ocak ayına ilişkin "Kümes Hayvancılığı Üretimi" verilerine göre, tavuk yumurtası üretiminin yüzde 10,1 azalarak, 1 milyar 652 milyon 615 bin adede düştüğünü söyledi.

Ekimde başlayan ve kasımda devam eden kuş gribi kaynaklı tavuk sayısındaki bu düşüşün yumurta üretimindeki bu azalışta etkili olduğuna vurgu yapan Afyon, verim kaybını karşılamak üzere yüzde 15-20 yerine koymaya çalıştıklarını dile getirdi.

Afyon son dönemde artan yumurta fiyatların nedeni şekilde açıkladı:

"ABD yüklemede agresif davranıyor anlık olarak. Çok fazla ürün çekmekten ziyade yüksek bedelli çekiyor. Tüm şartları, ilave vergileri kabul ederek yumurta alıyorlar. ABD, yüksek bedel belirleyince, az miktarda almış olsa da iç piyasa o fiyatlara uymaya çalışıyor. Bu yüzden de fiyatlar yukarı tırmanıyor. Dünya piyasasında fiyatlar makul seviyeye gelince biz de de gelecek."

Afyon, bu durumun iç piyasada biraz da kazanca ilişkin yönetilmeye çalışıldığını belirterek, "Marketlerin tavrıyla piyasa şekillenmeye çalışıyor. Kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek. ABD rüyası bitince, biz bize kalınca üretim fazlasını nerede harcayacağız derdine düşeceğiz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

TÜİK'in 2025 şubata dair açıkladığı "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi"ne (Tarım-ÜFE) göre, tavuk yumurtasındaki fiyat artışı şubatta aylık yaklaşık yüzde 8 olarak kaydedilmişti. Yumurtada yılın 2 ayında ise üretici fiyatları yüzde 17 yükselmişti. Yılı 3,51 lirayla kapatan yumurta, 2 aydaki artışla 4,10 liraya yükselmişti.