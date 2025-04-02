Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimleri, laboratuvar kapasiteleri, pestisit analizleri ve iklim değişikliğinin gıda güvenliği üzerindeki etkileri konusunda CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtladı.

Türkiye genelinde 41 Kamu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü bulunuyor.

DENETİM ETKİLİ Mİ?

Bakan Yumaklı, pestisit kalıntısı nedeniyle son 3 yılda bildirilen ürün sayısının yüzde 54 azaldığını açıkladı. Gürer ise “Bakan Bey azaldığını söylemesine karşın, bildirim gelen ürün sayısında Türkiye halen ilk sırada’’ dedi. Gürer Bakan Yumaklı’ya “Türkiye’nin gıda güvenliği uygulamaları, Avrupa Birliği’nin mevcut gıda güvenliği standartlarına göre hangi eksiklikleri barındırmaktadır? Bu eksikliklerin giderilmesi için Bakanlık tarafından atılan adımlar ne kadar etkili olmuştur? Pestisit kontrol analizi yapabilecek toplam laboratuvar sayısı nedir, bu laboratuvarların yıllık analiz kapasitesi ne kadardır ve son aylarda yurt dışına gönderilen ve pestisit nedeniyle geri dönen ürünlerin miktarı ne kadardır?” sorularını yöneltmişti.