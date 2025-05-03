Edinilen bilgiye göre olay, cuma gecesi ilçe merkezinde bulunan Ulu Camii yanında bulunan Mustafa Yokuş’a ait fırın işletmesi önünde meydana geldi.

İddiaya göre Mehmet Elmas, yakını olan Mustafa Yokuş’un fırınına giderek henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre Mustafa Elmas, tartışma sırasında ağır küfür ve hakaretler ettikten sonra iş yeri önüne park ettiği aracına binerek uzaklaşmak istedi. Bu sırada aracın içerisine giren Mustafa Yokuş, Mustafa Elmas’ı yumruklayarak darp etti. Kafasına aldığı ağır yumruk darbeleriyle kanlar içinde kalan Elmas, bu sırada yaşamını yitirirken, Mustafa Yokuş ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ekibi ulaşırken, 112 görevlilerince olay yerinde yapılan incelemede Mustafa Elmas’ın öldüğü belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİNİ ADLİ TIP RAPORU BELİRLEYECEK

Erdemli’de günün konusu olay olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’nca çok yönlü soruşturma başlatılırken, yaşamını yitiren Mehmet Elmas’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yaşamını yitiren Mustafa Elmas’ın, pazar günü Adana’dan gelecek olan cenazesinin ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

HER YERDE ARANIYOR

Tartışma sırasında kendisine küfür ettiği öne sürülen Mehmet Elmas’ı, darp etmesinden sonra ölümünden sorumlu tutulan Mustafa Yokuş ise her yerde aranırken, Cumhuriyet Savcılığı’nca olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin MHP’li eski Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’ya yakınlığı ile bilinen Mustafa Yokuş'un yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi