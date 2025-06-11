Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı...

'Yumurcak' filmindeki 'Çitlenbik' karakteriyle hafızalarda iz bırakan İhsan Küçüktepe'den acı haber geldi.

63 yaşındaki Afrika kökenli Türk oyuncu hayatını kaybetti.

Küçüktepe'nin vefat haberini, Film-San Vakfı sosyal medyada duyurdu: "Oyuncu İhsan Küçüktepe'ye (Çitlenbik) Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

İHSAN KÜÇÜKTEPE KİMDİR?

1962 yılında doğan İhsan Küçüktepe'yi Türkiye 'Yumurcak' filmindeki 'Çitlenbik' karakteriyle tanıdı ve bu rolüyle kısa sürede geniş kitlelerin sevgisini kazandı.

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Küçüktepe, daha sonra farklı projelerde de yer aldı.

1975'te TRT ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören 'Aşk-ı Memnu' dizisinde 'Beşir' karakterini canlandırdı. 1977 yapımı 'İbo ile Güllüşah' filminde ise sokak çocuğu karakterini canlandırdı.

Oyunculuk kariyerinin ardından kamera arkasına yöneldiği bilinen İhsan Küçüktepe, uzun bir süre ekranlardan uzak kaldı.

2004'te 'Cennet Mahallesi' dizisinde iki bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı. 2006'da ise 'Arka Sokaklar'da bir sezon boyunca rol aldı, 2014'e kadar dizinin ses kayıt ekibinde çalıştı.